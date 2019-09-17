Враги сожгли родную хату Гонтаревой под Киевом

Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что ночью 17 сентября сожгли её дом в селе Гореничи под Киевом.
Как сообщает Укринформ, полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества.
Отмечается, что в конце августа экс-главу НБУ в столице Великобритании Лондоне сбил автомобиль. Через неделю она сообщила, что в Киеве подожгли машину её невестки, которую также зовут Валерия Гонтарева.
Бывший руководитель Нацбанка считает ДТП и инцидент с автомобилем её невестки «звеньями одной цепи» и связывает их со своей деятельностью на посту главы регулятора.
12 сентября Государственное бюро расследований провело обыски в киевской квартире Гонтаревой в рамках производства относительно возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка в 2016 году.
Бывший руководитель НБУ назвала «чушью» слова своих оппонентов, которые предполагают, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.
«Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев», — сказала Гонтарева.
Она также назвала «ахинеей» версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг её сына.
«Какой друг?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет своё слово, кто и зачем это делает», — отметила бывший руководитель НБУ.
Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали на протяжении последних пяти лет.
«Сейчас угрозы поступали только от [бизнесмена Игоря] Коломойского и [заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея] Портнова. Все они были в публичной плоскости», — сообщила Гонтарева.
Гонтарева добавила, что находится дома в Лондоне после того, как её сбила машина в конце августа.
«У меня уже было две операции на ноге, сейчас я дома, меня отпустили из госпиталя на две недели до следующей операции. После этого предстоит еще одна операция», — рассказала Гонтарева.
Ранее Игорь Коломойский, комментируя ситуацию вокруг Гонтаревой, заявил: «Теперь, скорее всего, её не выдадут. Поэтому думайте сами».
Портнов пока не комментировал слова Гонтаревой.
На пепелище дома, принадлежавшего семье Гонтаревой, правоохранители нашли зажигательную ракету, о чём сказал представитель полиции Киевской области Николай Жукович.
«Здесь не было «коктейля Молотова». Мы нашли зажигательную ракету, светло-шумовую и звуковую… и ещё ряд доказательств, над которыми работает следственно-оперативная группа. Работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы «выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы», — заявил Жукович.
Он добавил, что сейчас правоохранители пересматривают видео с камер наблюдения. Предварительно, имело место незаконное проникновение на территорию неизвестного лица.
«В камеру пока попал один человек», — сказал Жукович.
Он добавил, что охранников дома до сентября было шестеро, однако на момент инцидента остался один — именно он и вызвал спасателей и полицию.
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал ночной поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления.
Президент Владимир Зеленский ожидает скорейшего раскрытия дела относительно пожара.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.
«Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации», — говорится в сообщении.
В Офисе Президента подчеркнули, что пожар в здании бывшей главы НБУ — это «грубое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов».
«В Украине все должны чувствовать себя защищёнными, независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд)», — отметили в ОП.
Валерия Гонтарева была председателем НБУ с июня 2014-го по март 2018 года.