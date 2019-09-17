Враги сожгли родную хату Гонтаревой под Киевом

Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что ночью 17 сентября сожгли её дом в селе Гореничи под Киевом.

Как сообщает Укринформ, полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества.

Отмечается, что в конце августа экс-главу НБУ в столице Великобритании Лондоне сбил автомобиль. Через неделю она сообщила, что в Киеве подожгли машину её невестки, которую также зовут Валерия Гонтарева.

Бывший руководитель Нацбанка считает ДТП и инцидент с автомобилем её невестки «звеньями одной цепи» и связывает их со своей деятельностью на посту главы регулятора.

12 сентября Государственное бюро расследований провело обыски в киевской квартире Гонтаревой в рамках производства относительно возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка в 2016 году.

Бывший руководитель НБУ назвала «чушью» слова своих оппонентов, которые предполагают, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

«Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев», — сказала Гонтарева.

Она также назвала «ахинеей» версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг её сына.

«Какой друг?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет своё слово, кто и зачем это делает», — отметила бывший руководитель НБУ.

Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали на протяжении последних пяти лет.

«Сейчас угрозы поступали только от [бизнесмена Игоря] Коломойского и [заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея] Портнова. Все они были в публичной плоскости», — сообщила Гонтарева.

Гонтарева добавила, что находится дома в Лондоне после того, как её сбила машина в конце августа.

«У меня уже было две операции на ноге, сейчас я дома, меня отпустили из госпиталя на две недели до следующей операции. После этого предстоит еще одна операция», — рассказала Гонтарева.

Ранее Игорь Коломойский, комментируя ситуацию вокруг Гонтаревой, заявил: «Теперь, скорее всего, её не выдадут. Поэтому думайте сами».

Портнов пока не комментировал слова Гонтаревой.

На пепелище дома, принадлежавшего семье Гонтаревой, правоохранители нашли зажигательную ракету, о чём сказал представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

«Здесь не было «коктейля Молотова». Мы нашли зажигательную ракету, светло-шумовую и звуковую… и ещё ряд доказательств, над которыми работает следственно-оперативная группа. Работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы «выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы», — заявил Жукович.

Он добавил, что сейчас правоохранители пересматривают видео с камер наблюдения. Предварительно, имело место незаконное проникновение на территорию неизвестного лица.

«В камеру пока попал один человек», — сказал Жукович.

Он добавил, что охранников дома до сентября было шестеро, однако на момент инцидента остался один — именно он и вызвал спасателей и полицию.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал ночной поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления.

Президент Владимир Зеленский ожидает скорейшего раскрытия дела относительно пожара.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.

«Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации», — говорится в сообщении.

В Офисе Президента подчеркнули, что пожар в здании бывшей главы НБУ — это «грубое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов».

«В Украине все должны чувствовать себя защищёнными, независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд)», — отметили в ОП.

Валерия Гонтарева была председателем НБУ с июня 2014-го по март 2018 года.