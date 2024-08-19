За сутки в Одесской области произошло 52 пожара: что и где горело

За последние сутки в Одесской области спасатели выезжали на ликвидацию 52 пожаров, в том числе 4 — в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что наибольшее количество выездов — 41 — осуществлялось на ликвидацию возгорания сухой растительности на общей площади 11 га.

«Вчера днём ​​между селом Яськи и Нижнеднестровским национальным природным парком ликвидирован пожар камыша, возникший 12 августа. Общая площадь будет определена сотрудниками природного парка после проведения дополнительного обследования (отделят площадь, которая принадлежит их территории и местной территориальной общине). От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 спасателей», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, в Одессе на полях фильтрации наблюдается тление камыша на двух участках. Работы по проливу продолжаются. От ГСЧС привлечены 4 единицы спецтехники, 14 пожарных, 1 мотопомпа и кунг.

Днём 18 августа ​​в селе Будячки Раздельнянского района горела сухая трава и кустарники, в результате порывов ветра огонь быстро распространился на 1 дачный дом и 5 дворовых сооружений. Около 5 часов понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар на общей площади 4 га. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Привлекались 4 единицы пожарной техники и 15 спасателей.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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