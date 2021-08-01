28 одесских пожарников сражались с огнём на улице Левитана

В полдень 31 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в здании по улице Левитана в Одессе.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию к месту вызова спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части установили возгорание крыши одноэтажного здания, в котором размещены три магазина.

Отмечается, что через полтора часа пожар удалось ликвидировать на общей площади 350 квадратных метров.

«В результате пожара повреждена крыша трёх магазинов и товар в них», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших — нет. Причина пожара и ущерб пока не установлены.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Подольского райотдела полиции Одесской области расследуют обстоятельства пожара на 13-гектарном пшеничном поле.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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