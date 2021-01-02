На Керченской в Одессе сгорел дом вместе с его хозяином

1 января в 20:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одессе по улице Керченской, 31, горит двухэтажный жилой дом.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что во время тушения пожара обнаружен погибший хозяина дома 1975 г.р. Это первая гибель жителя Одессы на пожаре в новом году.

31 пожарник ГСЧС принял участие в локализации и ликвидации пожара, на что ушёл один час.

Как сообщала Одесса News, 1 января произошёл пожар в многоэтажном жилом доме по улице Академика Королёва, 88, в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области