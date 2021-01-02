СОVID-19 в Украине: за сутки 5 038 новых случаев, 51 — летальный

В Украине по состоянию на 2 января лабораторно подтверждены 1 069 517 случаев COVID-19, из них за сутки — 5 038.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Faceboook.

«5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребёнка и 131 медработник«, — написал Степанов.

Он также уточнил, что за сутки выздоровели от COVID-19 2 606 человек, зафиксирован 51 летальный случай. В течение суток проведены 17 930 тестирований, в том числе методом ПЦР — 14 975, методом ИФА — 2 955.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 112 649 случаев;

— 112 649 случаев; Винницкая область — 22 801 случай;

Волынская область — 33 312 случая;

Днепропетровская область — 59 293 случая;

Донецкая область — 37 198 случаев;

Житомирская область — 39 982 случая;

Закарпатская область — 28 407 случаев;

Запорожская область — 54 717 случаев;

Ивано-Франковская область — 43 489 случаев;

Киевская область — 60 238 случаев;

Кировоградская область — 8 544 случая;

Луганская область — 10 923 случая;

Львовская область — 62 130 случаев;

Николаевская область — 31 705 случаев;

Одесская область — 71 889 случаев;

— 71 889 случаев; Полтавская область — 36 733 случая;

Ривненская область — 41 503 случая;

Сумская область — 41 350 случаев;

Тернопольская область — 34 275 случаев;

Харьковская область — 70 212 случая;

— 70 212 случая; Херсонская область — 18 044 случая;

Хмельницкая область — 39 932 случая;

Черкасская область — 39 481 случай;

Черновицкая область — 40 357 случаев;

Черниговская область — 30 353 случая.

Одесса News рассказала, что, по мнению Всемирной организации здоровья, помогает в профилактике и лечении COVID-19.