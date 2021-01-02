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СОVID-19 в Украине: за сутки 5 038 новых случаев, 51 — летальный

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В Украине по состоянию на 2 января лабораторно подтверждены 1 069 517 случаев COVID-19, из них за сутки — 5 038.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Faceboook.

«5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребёнка и 131 медработник«, — написал Степанов.

Он также уточнил, что за сутки выздоровели от COVID-19 2 606 человек, зафиксирован 51 летальный случай. В течение суток проведены 17 930 тестирований, в том числе методом ПЦР — 14 975, методом ИФА — 2 955.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 112 649 случаев;
  • Винницкая область — 22 801 случай;
  • Волынская область — 33 312 случая;
  • Днепропетровская область — 59 293 случая;
  • Донецкая область — 37 198 случаев;
  • Житомирская область — 39 982 случая;
  • Закарпатская область — 28 407 случаев;
  • Запорожская область — 54 717 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 43 489 случаев;
  • Киевская область — 60 238 случаев;
  • Кировоградская область — 8 544 случая;
  • Луганская область — 10 923 случая;
  • Львовская область — 62 130 случаев;
  • Николаевская область — 31 705 случаев;
  • Одесская область — 71 889 случаев;
  • Полтавская область — 36 733 случая;
  • Ривненская область — 41 503 случая;
  • Сумская область — 41 350 случаев;
  • Тернопольская область — 34 275 случаев;
  • Харьковская область — 70 212 случая;
  • Херсонская область — 18 044 случая;
  • Хмельницкая область — 39 932 случая;
  • Черкасская область — 39 481 случай;
  • Черновицкая область — 40 357 случаев;
  • Черниговская область — 30 353 случая.

Одесса News рассказала, что, по мнению Всемирной организации здоровья, помогает в профилактике и лечении COVID-19.

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