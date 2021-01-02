СОVID-19 в Украине: за сутки 5 038 новых случаев, 51 — летальный

В Украине по состоянию на 2 января лабораторно подтверждены 1 069 517 случаев COVID-19, из них за сутки — 5 038.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Faceboook.
«5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребёнка и 131 медработник«, — написал Степанов.
Он также уточнил, что за сутки выздоровели от COVID-19 2 606 человек, зафиксирован 51 летальный случай. В течение суток проведены 17 930 тестирований, в том числе методом ПЦР — 14 975, методом ИФА — 2 955.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 112 649 случаев;
- Винницкая область — 22 801 случай;
- Волынская область — 33 312 случая;
- Днепропетровская область — 59 293 случая;
- Донецкая область — 37 198 случаев;
- Житомирская область — 39 982 случая;
- Закарпатская область — 28 407 случаев;
- Запорожская область — 54 717 случаев;
- Ивано-Франковская область — 43 489 случаев;
- Киевская область — 60 238 случаев;
- Кировоградская область — 8 544 случая;
- Луганская область — 10 923 случая;
- Львовская область — 62 130 случаев;
- Николаевская область — 31 705 случаев;
- Одесская область — 71 889 случаев;
- Полтавская область — 36 733 случая;
- Ривненская область — 41 503 случая;
- Сумская область — 41 350 случаев;
- Тернопольская область — 34 275 случаев;
- Харьковская область — 70 212 случая;
- Херсонская область — 18 044 случая;
- Хмельницкая область — 39 932 случая;
- Черкасская область — 39 481 случай;
- Черновицкая область — 40 357 случаев;
- Черниговская область — 30 353 случая.
Одесса News рассказала, что, по мнению Всемирной организации здоровья, помогает в профилактике и лечении COVID-19.