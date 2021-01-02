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Одесские моржи провожали старый и встречали новый год в морской купели

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Одесский «Клуб моржей» провёл заплыв «Прощай, Год крысы» и организовал встречу 2021-го года в водах Чёрного моря.

О том, как всё происходило, сообщили на страничке клуба в Facebook.

«Мы купались и провожали 2020 год с песнями, танцами, подарками и угощением в виде ухи, пирогов и блинов», — говорится в сообщении.

«Одесский клуб моржей», «Золотые Моржи Одессы», «ОДЕССИТ И МОРЕ»（купаемся круглый год）желают всем крепчайшего здоровья! Шоб вы нам таки были здоровы и мы рядышком тоже!», — пожелали участники новогодних заплывов.

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