Одесские моржи провожали старый и встречали новый год в морской купели

Одесский «Клуб моржей» провёл заплыв «Прощай, Год крысы» и организовал встречу 2021-го года в водах Чёрного моря.
О том, как всё происходило, сообщили на страничке клуба в Facebook.
«Мы купались и провожали 2020 год с песнями, танцами, подарками и угощением в виде ухи, пирогов и блинов», — говорится в сообщении.
«Одесский клуб моржей», «Золотые Моржи Одессы», «ОДЕССИТ И МОРЕ»（купаемся круглый год）желают всем крепчайшего здоровья! Шоб вы нам таки были здоровы и мы рядышком тоже!», — пожелали участники новогодних заплывов.