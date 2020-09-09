В Одессе до 20 сентября пройдут Дни спорта

12 сентября в Украине отмечается День физической культуры и спорта.

В Одессе к этому празднику приурочен ряд торжественных мероприятий и соревнований.

11 сентября на базе Специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва имени Бориса Литвака стартует турнир по баскетболу памяти выдающегося одессита. Соревнования продлятся в течение трёх дней.

12 сентября в Летнем театре Городского сада пройдёт торжественная церемония вручения муниципальной премии Одесского городского головы «Спортивная столица». Начало — в 10:00.

В этот же день профессиональные спортсмены будут преодолевать дистанцию традиционного легкоатлетического забега «Вверх по Потёмкинской лестнице». Регистрация участников — с 12:00, старт забега — в 13:00.

Кроме того, 12 сентября состоятся официальное открытие финальной стадии серии детских теннисных турниров (Французский бульвар, 85, Одесский Лаун-Тенннис Клуб) и турнир по мини-футболу среди молодёжи (стадион «Спартак», ул. Канатная, 79)..

18-20 сентября — турнир по баскетболу памяти Иосифа Кесельмана (Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва им. Литвака, ул. Пушкинская, 49).