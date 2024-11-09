«Черноморец» уступил на своём стадионе полтавской команде «Ворскла»

8 ноября в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги на стадионе «Черноморец» в Одессе прошёл футбольный матч между командами «моряков» и полтавской «Ворсклы».

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Отмечается, что в первом тайме обе команды создали по одному голевому моменту и нанесли несколько опасных ударов по цели. Самый яркий эпизод у гостей возник в конце четверти часа игры: Ковталюк головой не попал в ворота с 5 метров.

«В «Черноморце» гол мог забить на 24-й минуте Хобленко, нанесший «удар скорпиона» с линии вратарской: к сожалению, мяч обошёл цель. Хорош был «выстрел» Янакова из-за пределов штрафной на 35-й, но также мимо ворот», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Подчёркивается, что после перерыва количество моментов забить гол увеличилось вдвое.

В конечном итоге, это удалось сделать игроку «Ворсклы» Ндукве – 0:1.

«Черноморец» к завершающим мгновениям игры стремился избежать поражения. Но тщетно…

Турнирное положение команд таково: «Динамо» – 29 очков (после 11-ти игр), «Александрия» – 29 (11), «Шахтёр» – 23 (11), «Полесье» – 22 (11), «Карпаты» – 18 ( 12), «Кривбасс» – 18 (11), «ЛНЗ» – 18 (12), «Заря» – 15 (12), «Рух» – 15 (11), «Ворскла» – 13 (13), «Вереск» — 12 (12), «Черноморец» — 12 (13), «Колос» — 12 (12), «Левый Берег» — 8 (12), «Оболонь» — 6 (12), «Ингулец» — 5 ( 12).

Одесса News информировала о матче 2 ноября в рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиги между командами одесского «Черноморца» и донецкого «Шахтёра», завершившегося в пользу «горняков».

Фото и видео: пресс-служба ФК «Черноморец».

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