В Пекине представили девиз зимней Олимпиады-2022

«Вместе ради общего будущего» (Together For A Shared Future) — под таким девизом пройдут зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает оргкомитет Олимпиады, сообщает Укринформ.

«Девиз Игр отражает твёрдое стремление людей преодолевать трудности. Это позиция и инициативный план действий для совместной работы во имя лучшего будущего», — отметили организаторы Игр-2022.

XXIV Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Как сообщала Одесса News, предыдущие, XXIII зимние Олимпийские игры проходили в феврале 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея).

Фото: shine.cn

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