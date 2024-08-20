Свитолина, проиграв в США, отправилась за победой в Мексику

19 августа в американском городе Цинциннати завершился теннисный турнир, в котором участвовали две одесские теннисистки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Даяна Ястремская (WTA №34) сыграла матч первого раунда на турнире WTA 1000 в Цинциннате и со счётом 6:7 (6:8), 2:6 уступила представительнице Чехии Каролине Муховой (WTA №35), сразу же покинув турнир.

Элина Свитолина же преодолела 2 круга турнира и вышла в третий раунд. В первом турнире Свитолина со счётом 5:7, 6:3, 6:2 обыграла китаянку Ван Яфань (№62 WTA), во втором — испанку Джессику Бузас Манейро (№91 рейтинга WTA). За выход в четвертьфинал соревнований Элина сыграла против «нейтральной» Арины Соболенко (№3) и проиграла ей — 5:7, 2:6, — сообщает XSPORT.

После неудачного выступления в Цинциннати Элина отправилась попытать счастья на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В отборе турнира в Мексике выступила также теннисистка из Николаева, но проживающая в Одессе, Екатерина Байндль (WTA, 294), однако она проиграла в финале отбора и покинула турнир.

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