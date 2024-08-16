Элина Свитолина прошла 2 круга турнира в США, Даяна Ястремская покинула турнир

В американском городе Цинциннати проходит теннисный турнир, в котором участвуют две одесские теннисистки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Элина Свитолина преодолела 2 круга турнира и вышла в третий раунд, — сообщает издание XSPORT.

В первом турнире Свитолина со счётом 5:7, 6:3, 6:2 обыграла китаянку Ван Яфань (№62 WTA), а во втором — испанку Джессику Бузас Манейро (№91 рейтинга WTA).

За выход в четвертьфинал соревнований Элина сыграет против «нейтральной» Арины Соболенко (№3).

Даяна Ястремская (WTA №34) сыграла матч первого раунда на турнире WTA 1000 в Цинциннате и со счётом 6:7 (6:8), 2:6 уступила представительнице Чехии Каролине Муховой (WTA №35). Это была четвёртая очная встреча теннисисток. Во всех победила Мухова.

Турнир в Цинциннате продлится до 19 августа.

Одесса News информировала, что согласно последних данных, Даяна Ястремская опустилась в рейтинге Женской теннисной ассоциации на 7 позиций и стала 34-й, а Элина Свитолина поднялась на 4 места в рейтинге – стала 30-й.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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