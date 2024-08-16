Куда пойти в Одессе на выходных 17-18 августа

17-18 августа одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

В Одессе официально открыты несколько зон для отдыхающих: пляжи «Итака», «Ибица», «Зебра», «Паблик», «Гранд Петин», инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), «Калетон», «True Man Sun of a Beach (Аркадия), два пляжа Red Line (Аркадия), «Буфет» на Малом Фонтане, пять пляжных зон на Ланжероне, «Чайка», «Андерхил».

17 августа Театр музыкальной комедии приглашает на премьерный показ нового мюзикла «Ночь в Венеции». Стоимость билетов от 200 гривен. Приходите к 16 часам. Язык исполнения: украинский. Без фонограммы. Рекомендуемый возраст: от 10 лет. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

17 августа Beit Grand (Еврейский культурный центр) приглашает посмотреть современную комедию «Пьяные вишни». О чём думают женщины? Чего боятся? О чём они мечтают? И существует ли женская дружба? Узнаете, посмотрев спектакль. Приходите к 16.00 или 18.30. Стоимость билетов от 290 гривен. Адрес: ул. Нежинская, 77/79.

17 августа Одесский театр оперы и балета представляет оперу из золотой копилки мировой классики «Мадам Баттерфляй». Это лирическое произведение о трагической любви никого не оставит равнодушным. Длительность спектакля – 2 часа 50 минут, с антрактом. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 17 часам.

17 августа КП «Одесгорэлектротранс» приглашает на экскурсию в свой музей. Вас познакомят с историей и развитием электрических средств передвижения, вы узнаете, как зародилась идея электротранспорта и история его создания, как выглядели первые электрические трамваи и как они работали, а также интересные факты современного электротранспорта. Экскурсия для всех желающих, только следует предварительно зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено. Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886. Начало экскурсии в 12 часов. Вход свободный. Адрес: Алексеевская площадь, 21а.

17-18 августа в Художественном музее разнообразная программа для посетителей:

17 августа:

12:00 — детский квест «Детективная история» (300/150 гривен);

13:00 и 15.00 – экскурсии по гроту (150/75 гривен);

14:00 – кураторская экскурсия по выставке «Музейная история» от Валерия Коршунова (150/75 гривен).

18 августа:

13:00 и 15.00 – экскурсия по гроту (150/75 гривен);

14:00 – детский мастер-класс «Кубистический автопортрет» (300/150 гривен);

14:00 – сборная экскурсия временными выставками (150/75 гривен).

Билеты можно приобрести в кассе музея.

18 августа Театр на Чайной приглашает на мелодраму «Бьютифуллайф». Продолжительность спектакля 60 минут. Ограничение по возрасту: 12+. Стоимость билетов от 250 гривен. Приходите к 19 часам. В зале свободная рассадка. Адрес: Отоневский переулок (Некрасова).

До 21 августа в выставочном зале Одесской областной организации Национального Союза художников Украины открылась персональная выставка художника, преподавателя и члена НСХУ Алексея Малика «Путь к себе». Этот проект — творческий отчёт за последнее 25-летие работы художника. Адрес: Торговая, 2.

До 1 сентября в галерее ArtOdessa в Городском саду будут экспонироваться работы известного мастера живописи Леонида Багрия на выставке под названием «Емшан». Емшан – тюркское название полыни, и хотя изображение на полотнах порой далеко от реальности, дыхание степи в зале ощутимо.

До 1 сентября Одесский археологический музей приглашает на выставку «Змеиный: остров, охраняемый богами». Эта выставка — рассказ о подзабытом героическом прошлом, а также напоминание, что настоящие герои живут среди нас и сейчас. Стоимость билетов 100 гривен полный и 50 гривен для льготных категорий. Адрес: ул. Ланжероновская, 4.

До 22 сентября в Международном культурном центре Union будет работать выставка Исследовательской платформы PinchukArtCentre «Александр Ройтбурд. Теорема власти». Выставка открыты к третьей годовщине со дня смерти художника. В экспозиции размещены работы, документы и артефакты из частных коллекций и собраний семьи художника. Стоимость билетов 200 гривен. Адрес: ул. Троицкая, 43.

Уютных, мирных выходных!

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy