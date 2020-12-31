За окном у одесситов Новый год: Куда пойти на выходные 1-3 января

1-3 января — новогодние праздники и первые в этом году выходные дни.

В преддверии строгих карантинных ограничений есть возможность в полном объёме насладиться тем, что предлагают одесситам и гостям города учреждения культуры и искусства.

Выбор, как всегда, за Вами.

Центральным событием новогодней ночи станут праздничные фейерверки в полночь 31 декабря, которые ознаменуют собой наступление 2021 года. Посмотреть праздничный новогодний салют можно будет во всех районах города на таких локациях: Думская площадь, парк им. Горького, площадь Независимости и возле Суворовской райадминистрации (просп. Добровольского, 106).

Мы приглашаем Вас на прогулки по вечерней Одессе, к ёлке на Думской площади, покататься на новогодней карусели возле памятника Дюку де Ришелье. В Летнем театре работает резиденция Святого Николая, на Греческой — ледовый каток, а на Приморском бульваре – Город лакомств.

1-3 января в Одесском цирке новогоднее экспресс-шоу. Забавные собачки, обезьяны, животные вместе со смелыми акробатами, воздушными гимнастами, а также весёлый клоун и Дед Мороз подготовили для друзей цирка Настоящий новогодний сюрприз! Поэтому, добро пожаловать в сказку! Цена билетов от 150 до 250 гривен. Приходите 1 января к 16:00, 2 и 3 января — к 13 и 16 часам.

2 января уморительные «Носики Барбосики» и смешной волшебник «Уф-Аф» помогут встретиться с Новогодним чудом на новогодне–рождественской сказке, созданной в лучших традициях «ДОМА КЛОУНОВ», — ТаРуТейРа. Шоу для всей семьи! Вас здесь ждут: театр на ходулях, люминисцентно—световое шоу, солнечный зайчик и Мега-шары, Снежное шоу и бумажные сугробы, конкурсы и игры с залом, несколько ролей для зрителей, мыльные пузыри и лазерные эффекты, ожившие игрушки и ростовые куклы, хоровод и бесплатная фотосессия. Одним словом, «и смех и снег»!!! И Специальный гость — Дед Мороз!В сказке задействованы самые смешные клоуны города: актёры театра “Maski”, Корпорация “Orаnge mood”, Шоу- группа ”Samovar”.

2 и 3 января — «Новый год наоборот» — под таким названием пройдут новогодние утренники в Одесском Русском драматическом театре. Цена билетов от 80 до 100 гривен. Участники утренников встретятся с Шамаханской царицей, царём Горохом, Дедом Морозом, Бабой Ягой и многими другими сказочными персонажами. Приходите 2 января в 14:00, 3 января в 11 и 14 часов.

3 января три кота — Коржик, Компот и Карамелька — предлагают встретить Новый год в Одесской филармонии на спектакле, который так называется — «Три кота». Праздник будет ярким и незабываемым! Детям до 3-х лет в сопровождении родителей – вход свободный (место предоставляется взрослому). Приходите в воскресенье к 11:30.

2 января в 14:00 Одесский театр оперы и балета приглашает на удивительную балетную постановку «Щелкунчик» в исполнении воспитанников Балетной школы Светланы Антиповой. Титулованный коллектив под руководством Заслуженной артистки Украины подарит вам истинное эстетическое удовольствие. Не пропустите! Длительность спектакля – 1 час 20 минут, с антрактом. Цена билетов от 35 до 220 гривен.

По 10 января — «Рождественское чудо» — так называется новогоднее шоу, которое подготовили для взрослых и детишек в одесском дельфинарии «Немо». Цена билетов от 300 гривен. Начало в 12:00.

До 10 января в читальном зале библиотеки имени Эдуарда Багрицкого (Преображенская, 35а) выставка одесских художниц Оксаны Церковной и Натальи Дерманской «Рождественские истории».

До 31 января в выставочном пространстве #Ragtime2.0 Музея западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) работает групповой проект «Право на ню». Все работы предоставлены украинским коллекционером, пожелавшим сохранить анонимность. В проекте участвуют 27 художников со всей Украины, представившие около 60 работ в избранном жанре.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская