Куда пойти в Одессе на выходных 3-4 февраля

3-4 февраля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

3 февраля в помещении Одесского Украинского театра спектакль Киевского Первого Театра Антрепризы и Комедии «Лазанья по-французски». Настоящий хит театрального сезона. Запутанный сюжет и неожиданный финал. Звёздные актёры на сцене. Лёгкая и непринужденная комедия по пьесе французского писателя Марка Камолетти. Спектакль никого не оставит равнодушным, ведь будут играть в нём ваши любимые актёры: Тамара Яценко, Евгений Паперный, Георгий Хостикоев, Дмитрий Лаленков, Кшися Синельник, Мария Ягодкина. Постановка, покорившая столичного зрителя, теперь порадует и одесситов. Стоимость билетов от 290 гривен. Приходите к 18 часам. Адрес: ул. Пастера, 15.

На выходных 3 и 4 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля — балет «Красная шапочка» и опера «Орфей и Эвридика».

3 декабря Вашему вниманию балет «Красная шапочка» на 2 действия по мотивам одноименного произведения Шарля Перро на музыку Людвига ван Бетховена, Адольфа Адана, Джузеппе Верди, Поля Мориа, Джоаккино Россини, Шарля Гуно, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса. Стоимость билетов от 70 до 350 гривен. Приходите к 11.00.

4 декабря опера «Орфей и Эвридика», действие которой происходит в будущем. Стоимость билетов от 100 до 600 гривен. Приходите к 16 часам.

4 февраля со сцены областного драмтеатра вам поведают все весёлые и пикантные подробности о непростых отношениях Наполеона Бонапарта с очаровательной корсиканкой Жозефиной Понтиу, внезапно появившейся на острове Святой Елены — последнем пристанище свергнутого императора. Цена билетов от 100 гривен. Начало в 18:00. Адрес: ул. Греческая, 48.

До 4 февраля в Одесском национальном художественном музее фотовыставка украинских фотографов «Смелые нести свет». На представленных снимках запечатлено, как украинцы жили, налаживали быт, продолжали работать, помогая друг другу во время массовых отключений света.

До 5 февраля арт-проект «Будь ласка, звільніть пташок!», созданный в поддержку гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает в тюрьмах, будет открыт в Одесском историко- краеведческом музее.

До 5 февраля ретроспективу ивано-франковского женского видео-арта «Приходят и отходят» открыл Одесский национальный художественный музей. Каждую работу на специальном устройстве можно неспешно рассмотреть от начала и до конца. Адрес музея: ул. Софиевская, 5а.

До 5 февраля персональная выставка «МоЯ метафора» Павла Бреттера будет открыта в универсальном читальном зале Централизованной библиотечной системы для детей Одессы. Скульптор Павел Бреттер учился в Одесском художественном училище имени М.Б. Грекова и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (Киев). Адрес: ул. Екатерининская, 67.

До 9 февраля в галерее Одесской областной организации Национального союза художников Украины открыта пятая международная выставка биеннале “Море акварелей”. На выставке представлены работы украинских и зарубежных авторов, которые показали разные стилистические взгляды, интересные сочетания графических приёмов, так или иначе связанных с техникой акварели. Вход свободный до 21:00, без выходных. Адрес: ул. Торговая, 2.

До 15 февраля в Летнем театре Горсада Одессы проходит выставка световых инсталляций. Вход в инсталляции украшает уникальный светодинамический тоннель. Посетители выставки имеют возможность сфотографироваться рядом со сказочным гномом Дедушкой Люмьером и его друзьями, у чудо-дерева с оленями и огромной шляпы волшебника высотой 15 метров. Новогодний иллюминационный парк работает с 16:00 до 20:00 каждый день.

До 15 февраля в галерее «#ARTODESA» (Летний театр Городского сада) открыта выставка «Terra majoris. Земля предков» Аллы Крикун. Выставка посвящена памяти одесской художницы, умершей в конце прошлого года.

Ежедневно возле Дворца спорта на проспекте Шевченко, 31 работает каток. Безлимитное катание стоит 400 гривен для детей и взрослых. Коньки, которые представлены тут до 45-го размера, входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Время работы катка: 10:00-22:00. Фигурка помощника фигуриста обойдётся в 100 гривен в час, инструктор — в 300 гривен за 45 минут. Также функционирует каток на проспекте Небесной сотни (ледовая арена на месте бывшего скейт-парка, на линии 13-того трамвая у торгового центра «Экспострой»). Здесь безлимитное катание стоит 300 гривен для детей и взрослых. Коньки входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Ледяная горка – 20 гривен спуск.

Хотите пощекотать себе нервы — квест комната «Мясник» в Одессе — игра в жанре детектив, где участники должны найти доказательства, необходимые для разоблачения преступника. Игра проходит в комнате, оформленной в стиле старинной мясной лавки, где есть много интересных деталей и предметов. Ограничения 12+. Стоимость 1200 грн. Подробности здесь.

Уютных, мирных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Владимир Андреев

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy