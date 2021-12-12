«Лондонская» в Одессе приглашает к семейному походу на рождественский концерт

Знакомые всем с детства рождественские мелодии, шедевры великих композиторов в День Святого Николая – это идеальный вариант для семейного похода на концерт.

Атмосфера уютнейшего зала «Лондонской» 19 декабря создаст неповторимую ауру для восприятия музыки и приближающегося праздника, а популярные мелодии, которые также вошли в программу, не дадут заскучать даже самым юным слушателям.

В исполнении воспитанников легендарного специализированного музыкального лицея им.П.С.Столярского и их талантливых учителей под аккомпанемент легендарного рояля Blüthner и волшебных скрипок прозвучат рождественская классика, новогодние хиты.

Концерт проводится с учётом всех правил и рекомендаций МОЗ для проведения мероприятий в период карантина.

Приходите 19 декабря в 15:00.

Предварительная регистрация 150 грн, в день концерта 250 грн при условии наличия мест.

Подробности и регистрация: тел. +38(067)4181072 +38(093)3989575

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