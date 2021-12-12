Баскетбол: «Одесса» обыграла «Николаев», южненцы проиграли криворожцам

11 декабря состоялись очередные матчи баскетбольной Суперлиги.

Как сообщает XSPORT, в этот день, в частности, встречались со своими соперниками две команды из Одесской области.

Так. «Одесса» на выезде минимально обыграла «Николаев» со счетом 82:80.

«Гости с самого начала матча контролировали игру, но в четвёртой четверти хозяева совершили камбэк, которого, правда, не хватило для победы», — говорится в спортивном комментарии.

Отмечается, что самым результативным игроком матча стал защитник одесситов Келлисон, набравший 23 очка.

«Кривбасс» из Кривого Рога на своей площадке обыграл южненский «Химик».

«В начале четвёртой четверти хозяева вели +12, однако к её концу «Химик» сумел отыграться. И всё же «Кривбасс» вырвал победу, благодаря трёхочковому броску Артамонова на последней секунде поединка.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: 1.«Прометей» – 17 побед (17 матчей) – 100%, 2.«Будивельнык» – 14 (19) – 73%, 3.«Киев-Баскет» – 12 (17) – 70%, 4.«Харьковские Соколы» – 12 (18) – 66%. «Химик» занимает 6-е место, а «Одесса» — 8-е.

Одесса News сообщала подробности матча между «Химиком» (Южный) и «Николаевом».

Фото: БК»Одесса», «Химик»

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