Глава Одесской облгосадминистрации пообещал подарить авто спортсмену Михайлову

Председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий встретился со спортсменом по вольной борьбе Василием Михайловым и его личным тренером Андреем Панаитовым, которые завоевали лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

По сообщению пресс-службы ООГА, бронзовый призёр чемпионата Европы и индивидуального Кубка мира по вольной борьбе Василий Михайлов в беседе с Сергеем Гриневецким поделился своими эмоциями после завоевания олимпийской лицензии на Игры в Токио.

«Предыдущий год был очень непростым. В 20-м году в феврале я уже начал гнать вес на Европейский лицензионный турнир. Поскольку в то время я боролся в весе 79 кг. И после этого целый год без стартов. Мировой квалификационный турнир стал последним шансом получить лицензии для страны, поэтому все спортсмены были готовы бороться до конца. Атмосфера на соревнованиях была очень напряжённая, надо было бороться за каждый балл. Конечно, первоочередной задачей было получение лицензии. На подобных соревнованиях всегда чувствуешь очень большую ответственность перед тренерами, которые доверили тебе эту возможность, перед страной. В первую очередь планирую работать над выносливостью. Выносливость очень важный аспект на соревнованиях такого уровня, лидеры будут очень заряжены и нужно быть на уровне. Надеюсь у меня всё получится в Токио. Очень хочу порадовать всех, кто поддерживает меня на спортивном пути и всех отечественных болельщиков. Буду выходить и бороться!» — сказал Василий Михайлов.

Отмечается, что Сергей Гриневецкий, в свою очередь, пожелал Василию победы, достижения высоких спортивных результатов в Играх XXXII Олимпиады в Токиo и за весомый личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Одесской области наградил Почётной грамотой Одесской ОГА Василия Михайлова, а его личного тренера Андрея Панаитова — Почётной грамотой за воспитание спортсмена.

Гриневецкий также пообещал Василию в случае победы подарить автомобиль.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области уже 6 лицензий на участие в XXXII Олимпийских играх — Ирина Маловичко (стрельба стендовая), Анастаcия Тодорова (гребля на байдарках и каноэ), Анастаcия Лысенко (тяжёлая атлетика), Василий Михайлов (вольная борьба), Анжелика Терлюга и Анита Серёгина (каратэ).

На лицензии в настоящее время претендуют ещё несколько одесских спортсменов: Анастасия Степашко (карате); Юлия Колесник (гребля); Анна Ильина (пулевая стрельба); Николай Мильчев (стендовая стрельба); Владлен Козлюк и Николай Крысов (греко–римская борьба, весовая категория до 97 кг); Цотне Рогава (бокс); Андрей Ягодка и Елена Кравацкая (фехтование); Александр Гордиенко (дзюдо); Даяна Ястремская (теннис); Роман Кокошко (лёгкая атлетика); Вадим Науменко, Юрий Косян и Анастасия Хомина (плавание); Денис Носков (баскетбол 3х3).

Фото и видео: ООГА

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