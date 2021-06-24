В Одессе 40-летний мужчина убил своего родного старшего брата

Полицейские задержали 40-летнего жителя Одессы по подозрению в умышленном убийстве родного брата.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

«Между мужчинами, которые проживали под одной крышей, часто возникали словесные перепалки из-за бытовых недоразумений, впрочем, последний конфликт не ограничился взаимными оскорблениями и в ход пошли кулаки. Задушив 50-летнего родственника, злоумышленник сообщил в полицию, что обнаружил его в квартире без признаков жизни, когда вернулся с работы», — говорится в полицейском сообщении.

Отмечается, что правонарушитель до последнего пытался избежать ответственности, вводя полицейских в заблуждение, однако под давлением неопровержимых доказательств, собранных с места преступления, в конечном итоге признался в содеянном.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве и поместили его в изолятор временного содержания.

За содеянное подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в январе 30-летний житель многоэтажки на проспекте Небесной сотни в Одессе убил своего отца и знакомого.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции № 1

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