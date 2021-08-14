Одесская полиция скорбит о погибших в ДТП трёх своих товарищах

38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов погибли 13 августа в дорожно-транспортном происшествии в селе Заря Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря попали на служебном автомобиле в кювет. В результате трое полицейских погибли, ещё один травмирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

По информации некоторых СМИ, водитель заснул за рулём.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Дело будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.



Руководство и личный состав полиции области выразили искренние соболезнования семьям и близким погибших коллег. Одесса News cкорбит вместе с вами.

Фото: ГУ НПУ в Одесской области, XY@Dessa

Видео: Нацполиция в Одесской области

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