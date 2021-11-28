Перешёл дорогу в неположенном месте и погиб под колёсами авто 35-летней одесситки

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 27 ноября в половине девятого вечера на трассе Одесса-Рени возле села Расселенец Великодальницкой объединённой территориальной громады, что в Одесской области.

Предварительно известно, по данным Главного управления Нацполиции в Одесской области, что «Ford Focus» под управлением 35-летней женщины наехал на мужчину, который пересекал дорогу в неустановленном месте.

«От полученных травм пешеход, личность которого выясняется, скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Полные обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУ НП в Одесской области.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 23 ноября в Одесской области спасатели разблокировали авто и помогли пострадавшей во время дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Рени, за пределами сёл Маяки и Большой Дальник, на повороте на Теплодар.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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