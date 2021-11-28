Финансирование «Одесской политехники» возрастёт: вузу присвоили статус национального

Указом Президента Украины №593/2021 от 23 ноября 2021 года университету «Одесская политехника» присвоен статус национального.

Полный текст Указа «О предоставлении Государственному университета «Одесская политехника» статуса национального» опубликован на сайте Офиса Президента.

«Поддержать предложение Кабинета Министров Украины о предоставлении Государственному университету «Одесская политехника» статуса национального и в дальнейшем именовать его — Национальный университет «Одесская политехника», — говорится в тексте Указа.

В связи с присвоением статуса «национальный» университет теперь получит ряд преимуществ — больше доверия от государства, меньше бюрократии. Национальный университет проходит аккредитацию раз в 10 лет, в отличие от обычных вузов, которые аттестуются раз в 5 лет. Для сотрудников университета это большое облегчение, потому что для аккредитации каждой специальности отдельно надо готовить ворох документов. Также выборы ректора в национальном университете проходят не через 5, а через 7 лет.

Студенты национального имеют больше шансов на стипендию. Сейчас государство не финансирует стипендии на 100% для вузов. Но если обычным вузам даёт до 70% от потребности, то национальным больше.

Также представители национальных вузов имеют первоочередное право на участие в грантах и различных программах Министерства науки и образования Украины.

Преподавателям могут повысить зарплату. Национальный университет имеет право увеличить почасовую оплату труда преподавателей вдвое.

Кроме того, диплом Национального университета — более престижный документ о высшем образовании, чем просто диплом вуза.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года Президент Украины предоставил Одесскому художественному музею статус национального и поручил проработать вопрос присвоения музею имени его умершего руководителя Александра Ройтбурда.

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