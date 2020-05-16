Зеленский наградил одесских учёных высокими государственными наградами

В честь Дня науки за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Президент Украины Владимир Зеленский наградил группу украинских учёных, в том числе из Одессы, высокими государственными наградами.

Полный текст Указа о награждении публикуется на официальном сайте Главы государства.

Орденом «За заслуги» I степени награждён Позигун Дмитрий Владимирович — заместитель генерального директора по научной работе общества «ИНТЕРХИМ» (Одесса), кандидат химических наук.

Также присвоены Почётные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ» Кучеру Дмитрию Борисовичу — профессору кафедры института Военно-морских Сил Национального университета «Одесская морская академия», доктору технических наук, профессору; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ» Дмитриеву Сергею Константиновичу — заведующему отделом государственного учреждения «Институт глазных болезней и тканевой терапии имени В.П.Филатова АМН Украины», доктору медицинских наук.

Как сообщала Одесса News, 10 мая Указом Президента Украины почётное звание «Мать-героиня» присвоено трём одесситкам.