В Одессе проживают 207 женщин с почётным званием Украины «Мать-героиня»

15 мая отмечается Международный день семьи. Этот праздник провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году.

По состоянию на 15 мая 2020 года на учёте департамента труда и социальной политики Одесского городского совета находятся 5 476 многодетных семей, в которых воспитываются 18 123 ребёнка.

10 мая 2020 года Указом Президента Украины почётное звание «Мать-героиня» присвоено трём одесситкам:

— Перепеч Наталье Викторовне — матери 7 детей;

— Чичельницкой Елизавете Михайловне — матери 8 детей;

— Гринюк Лилии Ивановне — матери 8 детей.

Всего в Одессе проживают 207 женщин, которым присвоено такое почётное звание, информирует официальный сайт города.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году 15 одесситок получили звание «Мать-героиня»