Ветераны войны к 9 Мая получат медаль «75 лет Победы над нацизмом»

В Украине участников Второй мировой войны будут награждать новой медалью «За боевые заслуги. 75 лет Победы над нацизмом».

Памятную медаль представил в Киеве её разработчик — директор ВТО «Орден», председатель ВОО «Країна» Александр Сопов — на пресс-конференции в Укринформе.

Сопов подчеркнул, что впервые за всю историю Украины памятной наградой награждаются люди согласно наградному листу. Также это первая наградная медаль, которая является номерной, то есть персонифицированной.



«Государственническое значение существования наград — это не только чествование достойных личностей, а прежде всего стимулирование граждан государства к героическим поступкам и выдающимся достижениям на примере награждённых», — объяснил Сопов значение наградной системы.

Он также добавил, что представление на награждение новой медалью необходимо направить до 27 марта 2020 года.

Медаль «За боевые заслуги. 75 лет Победы над нацизмом» изготавливается за счёт ВТО «Орден» для награждения граждан Украины — непосредственных участников боевых действий во время Второй мировой войны 1939-1945 гг.



По положению о медали, награждать ею будут участники АТО/ООС.

Кстати. ВТО «Орден» — ведущий производитель государственных и ведомственных наград в Украине. Все разработанные ВТО «Орден» государственные награды и ведомственные знаки отличия утверждены Комиссией государственных наград и геральдики.

Как сообщала Одесса News, по ходатайству Одесской городской организации ветеранов, распоряжением городского головы от 02.03.2020 г. №165 учреждён памятный знак «75 лет Победы».