Через 48 часов Украина закроет границу

Украина через 48 часов закрывает границы для иностранных граждан на 2 недели.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в перерыве заседания СНБО, сообщает Укринформ.

«Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. МИД предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта», — заявил руководитель СНБО.

Вместе с тем он отметил, что в этот период попасть в Украину смогут только те иностранцы, которые работают здесь в дипучреждениях и международных организациях.

«В Украине через 48 часов смогут попасть только те иностранцы, которые работают в наших дипломатических учреждениях, соответствующих международных организациях — ООН, ЮНИСЕФ. Остальные будут попадать на нашу территорию только после общения с нашим Министерством иностранных дел», — сказал Данилов.

По его словам, через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будут приниматься следующие решения.

В то же время Данилов обратился к гражданам Украины с просьбой ограничить зарубежные поездки.

«Все граждане Украины, которые сегодня находятся за рубежом, будут иметь возможность вернуться в страну. Но кто находится в странах, в которых сегодня бурлит коронавирус, они будут проходить определённые процедуры наблюдения», — заявил секретарь СНБО.

Как сообщала Одесса News, вспышка коронавируса была зафиксирован в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 13 марта в мире коронавирусом заразилось 135 467 человек, умерли 4 981, выздоровели 69 645 человек.

В Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один — в Житомирской. Последняя умерла сегодня.