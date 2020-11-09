За воскресенье в Одессе 192 новых случая COVID-19, умерших нет

На утро 9 ноября в Одессе зарегистрированы 11 914 случаев COVID-19.



Об этом информирует Одесский областной лабораторный центра МОЗ Украины.

За последние сутки в городе зарегистрированы 192 новых случая заболевания.

Утром 9 ноября на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находились 215 пациентов с COVID-19, из них 111 человек — в состоянии средней тяжести, 104 — в тяжёлом состоянии, из которых четыре пациента нуждаются и получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19.

29 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 69 человек — в ГКБ №10, 16 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 8 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 50 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 10 новых случаев COVID-19 у детей (пять мальчиков и пять девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 74 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 7 488 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 4 236 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в прошедшее воскресенье лаборатории Одесской области зафиксировали 463 новых случая заболевания коронавирусом. Умерших нет.