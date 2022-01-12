В Украине поднимается новая COVID-волна

В Украине начинается очередная волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом в Facebook сообщает Национальная академия наук Украины.

Такой вывод следует из прогноза развития эпидемии COVID-19 в Украине на 12-25 января, подготовленного Рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.

«Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, также увеличиваются объёмы тестирования и положительность тестов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Украина в целом следует тенденциям стран Восточной Европы с небольшой задержкой во времени. Но поскольку начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно спрогнозировать скорость распространения эпидемии.

Впрочем, замечают в НАН, согласно данным о заразности штамма Омикрон и эпидемическим тенденциям ряда стран, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. На динамике заболеваемости, в частности, может отразиться и открытие школ после каникул.

«Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю. Наблюдаемая летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности. Такой рост произошёл преимущественно за счёт изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных выросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет, которая, в частности, стала чаще попадать в больницы», — объясняют в НАН.

Учёные добавляют, что вакцины обеспечивают высокую защиту против госпитализации во всех возрастных категориях.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает 16-е место в мире по количеству новых случаев COVID-19, а по количеству новых летальных исходов – шестая.

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