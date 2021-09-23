Одесские школы с непривитыми учителями перейдут на дистанционку с 27 сентября

По состоянию на 22 сентября в Одессе осталось 21 учебное учреждение, где не соблюдается норма «жёлтой» зоны и 80% персонала не привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19.

Об этом сообщила директор Департамента науки и образования Одесского городского совета Елена Буйневич, пишет официальный сайт города.

В школах, где нет достаточного количества вакцинированного персонала, все педагоги прошли ПЦР-тестирование и получили отрицательный результат, который действителен до 25 сентября.

С 27 сентября школы, где нет достаточного количества провакцинированных, перейдут на дистанционную форму обучения.

Также, как сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, условие о наличии 80% вакцинированного персонала НЕ будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы заведений общего среднего образования. Они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм.

Как ранее сообщала Одесса News, ссылаясь на директора областного департамента образования Александра Лончака, школы и высшие учебные заведения Одессы и области, в которых нет 80% вакцинированных сотрудников, полностью закрываются с 23 сентября, а «вопрос о переходе на «дистанционку» даже не рассматривается».

От редакции. Противоречие в принимаемых решениях свидетельствует о несогласованности действий областной и Одесской городской властей, что создаёт неправильное информирование населения и возмущение в связи с этим одесситов.

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