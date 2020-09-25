В мире зарегистрировали более 32,4 миллиона случаев COVID-19

По состоянию на утро 25 сентября в мире зарегистрировали 32 431 872 случая коронавируса, в частности, 988 009 летальных исходов и 23 939 416 выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки было зафиксировано уже 12 164 новых случая, из них 5 408 в Мексике, 2 467 в Индии и 1 881 в Бельгии.

Из 586 новых смертей от болезни за новые сутки 490 пришлись на Мексику.

В настоящее время ситуация в странах-рекордсменках по числу заражённых такова: в США — 7 185 516 случаев, в Индии — 5 818 570, Бразилия — 4 659 909.

Украина в этом списке занимает 25-е место.

По смертности также на первом месте США – 207 538. Далее идут Бразилия (139 883) и Индия (92 137).

Как сообщала Одесса News, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте количества случаев коронавирусной инфекции за неделю — почти 2 млн больных COVID-19, что на 6% больше, чем неделю тому назад.