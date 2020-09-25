В Украине за прошлые сутки 3 565 случаев заражения коронавирусом, 70 — смертельных

В Украине за прошлые сутки зафиксировано 3 565 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 191 671.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО. В течение суток зафиксировано 70 новых летальных случаев. Выздоровели — 1 675 человек. Всего в Украине зарегистрировано 3 827 смертей от коронавируса. Выздоровели — 85 133 пациента. Болеет сейчас 102 711 человек, с подозрением на коронавирус — 256 970 человек.

За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев в Киеве — 380, Харьковской области — 297, в том числе в Харькове — 236 случаев, Тернопольской — 245, Днепропетровской — 225, Львовской областях — 215 случаев.

Также, по данным Минздрава, были госпитализированы в больницы 742 человека.

Укринформ подготовил инфографику с данными о том, как увеличивалось количество инфицированных COVID-19 в Украине за последнюю неделю.