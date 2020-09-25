В Украине за прошлые сутки 3 565 случаев заражения коронавирусом, 70 — смертельных

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.
В течение суток зафиксировано 70 новых летальных случаев. Выздоровели — 1 675 человек.
Всего в Украине зарегистрировано 3 827 смертей от коронавируса. Выздоровели — 85 133 пациента. Болеет сейчас 102 711 человек, с подозрением на коронавирус — 256 970 человек.
За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев в Киеве — 380, Харьковской области — 297, в том числе в Харькове — 236 случаев, Тернопольской — 245, Днепропетровской — 225, Львовской областях — 215 случаев.
Также, по данным Минздрава, были госпитализированы в больницы 742 человека.
Укринформ подготовил инфографику с данными о том, как увеличивалось количество инфицированных COVID-19 в Украине за последнюю неделю.
По состоянию на утро 25 сентября в Вооружённых силах Украины на COVID-19 болеет 602 человека.
За последние сутки выявлено 40 новых случаев. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Медсил.
«По состоянию на 10.00 25 сентября в Вооружённых Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 602 человека. Всего за время пандемии выздоровели — 2 050 человек, летальных случаев — 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 777 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 184 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, на 25 сентября Украина занимает 25-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.
Инфографика: Укринформ