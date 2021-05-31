За неделю в Одессе появились на свет 248 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 248 новорожденных, что на 72 ребенка больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообшает официальный сайт города, среди новоиспеченных одесситов – четыре пары близнецов.

«Численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 127», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новорожденные девочки также демонстрируют хорошие темпы прироста — за минувшую неделю родилась 121 маленькая одесситка, что на 42 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 73 малыша.

Как сообщала Одесса News, с 1 июня 2021 года в течение месяца временно будет приостановлена госпитализация пациенток в городской роддом №7 в связи с проведением ежегодной плановой дезинфекции и косметического ремонта.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.