Одесский оперный приглашает детей в путешествие по театру

«Путешествие маленького музыканта» – это серия эксклюзивных мероприятий, включающих знакомство с Одесским национальным академическим театром оперы и балета.

Путешествуя по театру, вы погрузитесь в мир невероятной красоты Одесской оперы и театральных тайн, а кульминацией станет знакомство с оперным и балетным искусством, оркестром и музыкальными инструментами.

Вас ждут произведения популярной классики и современная музыка, которая знакома и взрослым, и детям, а также новые музыкальные открытия, увлекательная истории о театре, и всё это в популярной, игровой, доступной маленькому зрителю форме.

Путешествие начнётся 19 ноября в 11.00.

Билеты стоимостью от 125 гривен можно купить здесь.

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