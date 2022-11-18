Одесская область определена основным регионом по оказанию помощи херсонцам

Николаевская, Одесская и Днепропетровская области определены основными регионами, которые будут помогать Херсонщине.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Теlegram.

“После поездки на деоккупированную Херсонщину стало понятно одно – наши люди там нуждаются в большой помощи. Россияне не только убивали, минировали, но и разграбили все города и села. Там нет фактически ничего. Для скорейшего обеспечения населения всем необходимым мы определили 3 основные области, которые помогут Херсонщине. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, которые уже обеспечивают гуманитарную помощь», – завил Тимошенко.

Он отметил, что представители этих регионов доставляют еду, воду, медикаменты, топливо, генераторы, технику (строительную, пожарную, «скорые», автобусы).

Все области также получили задачи по обеспечению необходимой помощи, которую сформировала Херсонская олвоенадминистрация. Вчера Волынская и Закарпатская области уже направили гуманитарные грузы”, — сообщил заместитель руководителя ОП.

Кроме того, отметил он, все области формируют бригады людей с техникой для командировки в ​​Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры – энергетической, газовой, водной, дорожной и т.д.

Тимошенко сообщил, что в ближайшее время посетить Херсонщину должны руководители областных военных администраций всех областей.

“Уже скоординирована работа по восстоновлению электроснабжения. Наша амбициозная цель – чтобы свет появился уже на этой неделе. Россияне сделали всё, чтобы в области не было ничего. А мы приложим усилия, чтобы в области было всё!” – подчеркнул чиновник.

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