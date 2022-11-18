К 15 годам заключения приговорён житель Одесской области, который воевал против ВСУ

К 15 годам заключения приговорён житель Одесщины, который в составе «ДНР» принимал участие в боевых действиях против Вооружённых Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Ему назначено наказание за участие в террористической организации в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — говорится в сообщении.

«Прокуроры в суде доказали, что мужчина в начале 2015 года выехал из Одесской области в Донецкую область, где вступил в незаконное вооружённое формирование террористической организации «ДНР» т. н. «казачьей национальной гвардии «всевеликого войска донского» под позывным «Шрек»», — информирует прокуратура.

Отмечается, что осуждённый в составе разведывательного подразделения принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой области. Также он вербовал и привлекал к участию в вооружённом конфликте жителей Одесской области. Кроме того, обеспечивал правопорядок на территории населённых пунктов Дебальцево, Горловка, Донецк и их окрестностях, убеждая местное население в легитимности преступной деятельности самопровозглашённой власти «ДНР», законности их действий, пропагандируя таким образом идеологию терроризма, вызывая страх у местного населения по поводу расправы над ними в случае сопротивления.

Осуждённый в составе «ДНР» и сейчас продолжает выполнять боевые задания и осуществлять диверсионно-разведывательную деятельность на территории Донецкой области против подразделений ВСУ.

«Начало срока отбывания наказания осуждённому будет исчисляться от даты его задержания и реального исполнения наказания», — обещает прокуратура.

Как сообщала Одесса News, в порядке специального судебного разбирательства два гражданина Украины осуждены в ноябре 2022 года за создание террористической группы, участие в ней, приготовление к террористическому акту в Одессе и незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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