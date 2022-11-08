Из зала одесского суда: по 15 лет получили организатор и участник группы террористов

В порядке специального судебного разбирательства два гражданина Украины осуждены за создание террористической группы, участие в ней, приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

Как информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры, по приговору суда им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждому.

Прокурор в суде доказал, что в августе 2014 года житель Одессы для привлечения внимания общественности к политическим взглядам сторонников так называемого движения «Антимайдан» создал террористическую группу с целью совершения терактов на территории г. Одессы и Одесской области.

«Так, для приготовления первого террористического акта – подрыва железнодорожного моста на территории бывшего Коминтерновского района — преступник привлёк жителя Закарпатья, непосредственно изготовившего почти 16,5 кг взрывчатого вещества», — говорится в сообщении.

Противоправную деятельность преступной группы прекратили сотрудники СБУ, в результате чего зловещий план не был доведён до конца.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться с даты их задержания.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года СБУ задержала бывшего боевика террористической группировки «Призрак», который надеялся «залечь на дно» в Одессе.

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