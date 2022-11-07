Контрразведка CБУ в Одессе задержала «Призрака»

СБУ задержала бывшего боевика террористической группировки «Призрак», который надеялся «залечь на дно» в Одессе.

Об этом сообщает в Facebook СБУ в Одесской области.

«Контрразведка Службы безопасности разоблачила ещё одного участника террористической организации ЛНР. Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства. Затем долгое время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и впоследствии уехал в РФ. В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся «залечь на дно», — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооружённое формирование под названием «Ангел». Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружием и боеприпасами террористов так называемой «ЛНР» под видом «гуманитарных» грузов из России.

Отмечается, что находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады «Призрак», входившей в состав 2-го оккупационного корпуса России в захваченных районах Луганской области.

Кроме того, злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке «постановочных» сюжетов для информресурсов Кремля. Во время пропагандистских мероприятий он на собственном «примере» занимался популяризацией террористических группировок и призывал к их поддержке среди местных жителей.

Следователи Службы безопасности сообщили бывшему боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения к ответственности других причастных к ней лиц.

Спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили сотрудники СБУ Одесской области по координации Департамента контрразведки СБУ безопасности и процессуальным руководством Одесской облпрокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в октбре 2022 года СБУ задержала диверсанта российской военной разведки, готовившего взрывы на Одесской железной дороге.

Фото: СБУ

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