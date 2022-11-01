СБУ задержала диверсанта, готовившего взрывы на Одесской железной дороге

Служба безопасности Украины задержала диверсанта российской военной разведки, готовившего взрывы на Одесской железной дороге.

Об этом СБУ сообщает в Теlegram.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины. В результате многоэтапной спецоперации в Одесской области задержали агента Главного управления Генштаба ВС РФ.

Им оказался бывший сотрудник одного из районных отделов милиции в Одессе.

«Установлено, что он собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Полученную информацию планировал передать военной разведке РФ для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении», — заявили в СБУ.

Для выполнения задания злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение. На закупку и установку фотоловушек агент получил 50 тысяч гривен.

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи с российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

«Сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленника, задокументировали преступные действия и задержали его при настройке устройства дистанционного наблюдения за маршрутом железнодорожного транспорта», — подчеркнули в спецслужбе.

Правоохранители изъяли у него взрывчатые вещества и боеприпасы, в том числе 11 тротиловых шашек весом около 3 кг, детонаторы, взрыватель и противотанковую мину, сообщила прокуратура Одесской области.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры агенту сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обращении со взрывчатыми веществами и боевыми припасами.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, житель Одессы, который собирался присягнуть террористической организации «ДНР», проведёт следующие 15 лет в тюрьме.

Фото: СБУ, Одесская облпрокуратура

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