Мєр Одессы с благодарностью принял помощь из Германии для больниц города

Одесские больницы получили важную помощь от правительства Германии и агентства GIZ.

По информации на официальном сайте «Одесса» горсовета, в этот раз Одесса получила криоцистерну для жидкого медицинского кислорода вместимостью 20 кубических метров.

«Она представляет собой удобный контейнер, поэтому может быть использована как для хранения, так и для транспортировки жидкого кислорода», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что цистерна обеспечит бесперебойную поставку кислорода в одесские больницы.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года в Одессу прибыла гуманитарная помощь от международных партнёров из Германии: реанимобиль скорой помощи, УЗИ-аппарат и другое медицинское оборудование.

Фото и видео: «Одесса»

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