Одесская медицина получила немецкий реанимобиль

В Одессу прибыла очередная гуманитарная помощь от международных партнёров из Германии.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета, одна из одесских городских больниц получила гуманитарную помощь от немецких партнеров: реанимобиль скорой помощи, УЗИ-аппарат и другое медицинское оборудование.

В сообщении выражется искренняя благодарность благотворительному немецко-украинскому обществу «Рейн-Некар» и лично госпоже Марии Мельник за поддержку Одессы в это непростое время.

Как информировала Одесса News, в мае в две городские больницы Одессы передана гуманитарная помощь, полученная по линии поставок Министерства здравоохранения Украины – аппараты для лечения ран отрицательным давлением (NPWT).

Фото: «Одесса»

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