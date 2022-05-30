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Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 103 малыша

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На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 103 маленьких украинца, в числе которых одна пара близнецов.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета, количественное преимущество на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 57. Также за неделю увидели свет 46 маленьких одесситок.

Отмечается, что лидером по числу новорожденных на минувшей неделе стал городской роддом №1 – здесь на свет появились 30 младенцев.

Как информировала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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