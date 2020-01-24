В Одессе проведена первая операция с использованием цифрового рентгенаппарата

23 января в Одесской городской клинической больнице №19 проведена первая операция с использованием современного цифрового рентгенхирургического аппарата производства Германии.

Как сообщает официальный сайт города, с помощью этого аппарата, закупленного на средства городского бюджета, проведена контактная уретеролитотрипсия, то есть разрушение камней в верхней трети мочеточника.

«Новый рентгенхирургический аппарат позволяет проводить хирургические операции под контролем рентгена на всех этапах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хирурги, проводящие операцию, в любой момент могут визуализировать необходимую анатомическую область с минимальной лучевой нагрузкой на пациента. Эта современная технология открывает широкие перспективы дальнейшего развития малоинвазивной эндоскопической урологии.

«Проведение оперативных вмешательств с возможностью постоянного рентгенологического контроля значительно облегчает работу медиков и обеспечивает безопасность для пациентов не только при мочекаменной болезни, но и в случае наличия онкозаболеваний. Сегодня благодаря наличию современного оборудования и квалифицированных врачей мы используем передовые медицинские технологии для лечения одесситов», — отметил заведующий урологическим отделением №2 ГКБ №10 Александр Борисов.

Фото: «Одесса»