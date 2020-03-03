Чем болели одесситы на прошлой неделе

Наибольшее количество одесситов, обращавшихся на прошлой неделе к врачам, были с гриппом и ОРВИ.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 5760 одесситов, из которых 72,8% составили дети в возрасте до 17-ти лет.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 10,3%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

В Одессе на данный момент не зарегистрирован ни один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе снизилась на 12,1%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 102 случая, из которых 66,7% — дети.

Как сообщала Одесса News, 2 марта мэр Одессы Геннадий Труханов провёл внеочередное расширенное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором рассматривались вопросы о готовности города принимать пациентов с острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, а также меры по недопущению распространения заболевания в городе.