В Одессе проходит ротация мемориальных досок

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки открыли памятный знак воинам Одесской области, погибшим во время Второй мировой войны, АТО/ООС, в военных конфликтах на территории других государств, выполняя свой воинский долг.

Об этом сообщает территориальный центр комплектования и соцподдержки военнослужащих в Facebook.



«Памятный знак — символ нашей благодарности погибшим, защищая родную землю, родительские дома, независимость нашего государства и будущее своих детей и внуков. Все они: молодые и седые, представители разных времён, народов, религиозных конфессий, что отражены на импровизированной фотоленте, которая тоже является элементом памятного знака — заслуживают нашей памяти и памяти наших потомков», — отметил заместитель областного военного комиссара Александр Билевич.



Присутствующие почтили погибших героев минутой молчания и возложением цветов.



Как сообщала Одесса News, 31 октября 2019 года группа праворадикалов снесла барельеф Жукова со здания на ул. Канатной с разрешения квартирно–эксплуатационного отдела Минобороны, а в феврале этого года демонтировали мемориальную доску «Всесоюзному старосте» Михаилу Калинину и «группе партизан-большевиков Хворостина» на стене дома по улице Новосельского в Одессе.

Фото: Одесский областной ТЦК и СП, Facebook