Кто в Одессе 4 марта останется без воды

В связи с необходимостью проведения работ по капитальному ремонту водовода диаметром 1200 мм по адресу: просп. Академика Глушко, 4, в Одессе 4 марта не будет воды в домах на некоторых улицах.

Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», водоснабжение будет прекращено в этот день с 09:00 до 23:00 по таким адресам:

— ул. Академика Королёва, 43-59,

— просп. Академика Глушко, 1-13, 2, 2а, 14/1-14/6,

— ул. Академика Вильямса, 44-62/2,

— Люстдорфская дорога, 162-180,

— площадь Независимости, 1, 1а.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).