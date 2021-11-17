Одесса простилась с одним из последних своих освободителей от оккупантов

Одесса простилась с освободителем города от румынско-немецких захватчиков Николаем Гридасовым.

Как сообщает «Думская», гражданская панихида по Николаю Гридасову, который скончался 14 ноября, не дожив всего месяц до своего 99-летия, прошла в гарнизонном Доме офицеров на Пироговской.

Отдать дань памяти ветерану пришли родные, друзья, представители городской власти, жители города.

Как информировала Одесса News, Гридасов Николай Терентьевич родился 10 декабря 1922 года. Война с фашистами началась, когда ему ещё не было 18 лет. После начала войны его зачислили в Мелитопольскую авиашколу. Прош1л боевой путь от Сталинграда до Берлина, награжд1н медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Сталинграда» и «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной звезды.

В составе 27-й гвардейской дивизии он в 1944 году освобождал Одессу, Беляевку и Маяки.

После войны Николай Гридасов окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «инженер-механик», работал на предприятиях города.

После смерти Николая Гридасова в живых осталось двое одесситов, которые участвовали в освобождении города – Евгений Ахлупин и Николай Безымянный.

Фото: Думская

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