Ушёл из жизни участник боёв за освобождение Одессы Николай Гридасов

14 ноября ушёл из жизни участник боёв за освобождение Одессы Николай Терентьевич Гридасов, не дожив буквально месяц до своего 99-летия.

Об этом сообщил официальный сайт города.

Николай Терентьевич в составе 27-й гвардейской дивизии освобождал Одессу, Беляевку и Маяки. Освобождая Одессу, участвовал в специальной операции «Обходной маневр», что позволило взять город с минимальными разрушениями.

«Один за одним уходят последние свидетели событий той страшной войны, освободители Одессы. Наше уважение к их подвигу безгранично, как и внимание к оставшимся 10 оборонщикам и освободителям Одессы», — сказал Геннадий Труханов.

Мэр отметил, что Николай Терентьевич будет похоронен со всеми воинскими почестями.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Для справки. Николай Гридасов жил в селе Верхние Серогозы Нижнесерогозского района Херсонской области. После объявления войны его вместе с одногодками призвали служить, зачислили в Мелитопольскую авиашколу. Николай Терентьевич прошёл боевой путь от Сталинграда до Берлина, показывая образцы стойкости и героизма в выполнении боевых задач и получив медали «За освобождение Сталинграда» и «За взятие Берлина». Также награждён орденом «Отечественной войны» 2-й степени и орденом «Красной звезды» за то, что вывел командира из окружения, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

«При прорыве обороны противника на западном берегу реки Одер 16 апреля 1945 года показал себя смелым и решительным. Двигаясь в боевом порядке батальона, своим примером воодушевил бойцов на быстрейшее выполнение боевой задачи. При отражении контратаки в районе высоты принимал личное участие, не допустив отхода ни на шаг наших подразделений», — написано в наградных документах Николая Гридасова.

После войны Николай Гридасов окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «инженер-механик», работал на предприятиях города.

Одесса News выражает соболезнования родным и близким Николая Терентьевича Гридасова.