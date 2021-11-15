Одесситка дала $9 тысяч после звонка с сообщением «Ваша дочь в беде»

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве.

Как информирует Одесская облпрокуратура, обвиняемый, находясь в розыске, решил подзаработать на доверчивых одесситах путём телефонного мошенничества по схеме «Ваш родственник в беде».

По этой давно действующей схеме, по которой жертвам звонят на мобильный телефон и рассказывают историю о том, что их близкий человек попал в беду, злоумышленнику удалось выманить у пенсионерки, жительницы Суворовского района, 9 тысяч долларов США.

Так, в августе этого года женщине позвонил якобы «адвокат» и в ходе телефонного разговора сообщил, что её дочь попала в ДТП, в результате которого она получила телесные повреждения, а водитель, который её сбил, на автомобиле врезался в столб. Затем сказал потерпевшей, что ей необходимо оплатить 9 тысяч долларов США, чтобы её дочка не привлекалась к уголовной ответственности за ДТП, поскольку водитель, сбивший её дочь, умер в реанимации.

Также, прокурорами Малиновской и Приморской окружной прокуратуры Одессы в суд направлены обвинительные акты в отношении указанного лица за совершение аналогичных преступлений в Малиновском и Приморском районах Одессы.

По той же схеме, под предлогом якобы срочного лечения родственников, попавших в ДТП, злоумышленник завладел 4500 долларов США жительницы Малиновского района пожилого возраста, 10 тысяч долларов США и 192 тысячами гривен двух жителей Приморского района.

По ходатайству прокуроров обвиняемый находится под стражей.

Как сообщала Одесса News, полицейские задержали 47-летнюю жительницу Одессы, которая путём обмана и злоупотребления доверием детей завладевала сбережениями их родителей.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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