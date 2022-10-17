За переправку призывников вне пунктов пропуска будут судить двух жителей Болграда

За переправку призывников в Молдову вне пунктов пропуска и вымогательство будут судить двух жителей Болградского района.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников группы по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и вымогательство.

Следствием установлено, что жители Болградского района наладили схему незаконной переправки военнообязанных через госграницу. Они доставляли мужчин в используемое одним из подельников здание рыбного питомника в селе на Болградщине в непосредственной близости к границе с Молдовой.

«Дождавшись удобного момента для незаконного пересечения, дельцы в пешем порядке проводили призывников через границу вне пунктов пропуска. Стоимость таких услуг оценивалась от 4000 до 6000 долларов США с одного военнообязанного», — говорится в информации облпрокуратуры.

Обвиняемые были задержаны сотрудниками Службы безопасности при очередной попытке переправить в Молдову двух мужчин призывного возраста.

«Один из военнообязанных отказался незаконно пересекать госграницу предложенным сообщниками способом и выразил желание покинуть здание рыбного питомника. Опасаясь дальнейшего разоблачения их противоправного «бизнеса», дельцы потребовали деньги и стали угрожать незаконным лишением свободы, насилием и убийством, в случае отказа мужчиной незаконно пересечь границу», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 4-х участников транснациональной организованной группы по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в районе с.Новое Раздельнянского района.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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