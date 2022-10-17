ВСУ в ожидании перспективной ракеты франко-итальянского производства

ВСУ могут в недалёкой перспективе получить зенитную ракету средней дальности АSTER 30 Block1, предназначенную для уничтожения любых воздушных целей – самолётов, БПЛА, вертолётов, крылатых и тактических баллистических ракет.

Об этом сообщает Укринформ.

Двухступенчатая твёрдотопливная ракета производства Eurosam (Франция и Италия) находится на вооружении 10 стран НАТО с 2006 года. Производится в двух вариантах — наземного и корабельного базирования.

Как информировала Одесса News, в октябре Соединённые Штаты предоставили Украине беспрецедентную помощь в области безопасности и будут продолжать работать с союзниками и партнёрами, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку. В новом, 23-м пакете помощи Украине от США с августа 2021 года дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS; 23 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов; 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, другое вооружение и военное снаряжение, а также медикаменты.

Инфографика: Укринформ

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