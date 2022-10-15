Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи США для Украины

В Пентагоне рассказали, что войдёт в новый пакет военной помощи США для Украины на $725 млн.

Как пишет издание ГОРДОН, по сообщению пресс-службы минобороны США 14 октября, «Соединённые Штаты предоставили Украине беспрецедентную помощь в области безопасности и будут продолжать работать с союзниками и партнёрами, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку».

Отмечается, что это уже 23-й пакет помощи Украине от США с августа 2021 года. В него войдут:

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;



23 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;



500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;



5000 155-мм снарядов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);



5000 противотанковых орудий;



высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);



более 200 высокомобильных многоцелевых колёсных транспортных средств (HMMWV);



стрелковое оружие и более 2 млн патронов к стрелковому оружию;



медикаменты.

«Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединённые Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности», – говорится в заявлении.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине более $18,2 млрд в виде помощи в обеспечении безопасности. С 2014 года США выделили более $20,3 млрд в качестве помощи в обеспечении безопасности и примерно $17,6 млрд долларов США с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

О выделении нового пакета оборонной помощи для Украины президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен объявили 14 октября.

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